Handtaschenraub in Wien-Simmering: Fahndung nach zwei Männern

Die beiden Männer stehen im Verdacht, am 11. Juni 2017 in der Mautner-Markhof-Gasse in Wien-Simmering die Handtasche einer Frau geraubt zu haben. Die Tatverdächtigen sind der Frau bis zu ihrer Wohnung gefolgt und haben ihr im Stiegenhaus die Handtasche entrissen.

Die LPD Wien ersucht um sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Personen sowie Angaben über mögliche weitere Opfer an Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57210 oder DW 57800.