Handtaschenraub in Wien-Favoriten: Polizei fahndet nach Täter

Am 08.12.2017 wurde gegen 06.45 Uhr eine 27-jährige Frau Opfer eines Handtaschenraubes. Die Tat wurde in der Buchengasse in Wien-Favoriten verübt, als sie am Nachhauseweg nach einem Lokalbesuch telefonierte. Der Täter verfolgte sie von der U-Bahn-Station Reumannplatz weg.

Täter stieß Frau zu Boden und stahl Handtasche

Der Täter versuchte zunächst, ihr Telefon zu ergreifen. Da sich das Opfer wehrte, stieß sie der Täter zu Boden und raubte ihre Handtasche. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Foto des Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 DW 57800.