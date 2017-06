Handgemenge nach Raubversuch in einer Wiener Straßenbahn: Mann verletzt

In einer Straßenbahn in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat ein 21 Jahre alter Mann am Mittwoch versucht, einer Frau, die mit Kinderwagen unterwegs war, brutal die Handtasche zu entreißen. Ein 53-Jähriger griff couragiert ein, woraufhin ihn der Täter ins Gesicht schlug. Außerdem verfolgte der leicht verletzte Ältere den 21-Jährigen. Der syrische Asylwerber ist in Haft.

Zivilcourage in der Straßenbahn: 53-Jähriger vs. Räuber