Halbe Tonne Elfenbein gehortet: Ein Jahr teilbedingte Haft

Ein nach eigenen Angaben ehemaliger “Profiboxer” wurde am Freitag am Wiener Landesgericht zu einer er nach dem Artenhandelsgesetz zu einer teilbedingten einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. In seiner Wiener Wohnung waren 88 Elefantenstoßzähne mit einem Gesamtgewicht von 560 Kilogramm sichergestellt worden.