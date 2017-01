Hahnenkamm-Rennen: Arnold Schwarzenegger bereits in Kitzbühel

Der “Terminator” legte eine Bestzeit hin: Arnold Schwarzenegger ist bereits am Donnerstag in Tirol angekommen, um die diesjährigen 77. Hahnenkamm-Rennen zu besuchen. Dies erfuhr die APA aus zuverlässiger Quelle. Der Hollywoodstar kam in Begleitung seiner Freundin Heather Milligan und wohnt wie gewohnt beim Stanglwirt in Going.

Das Hotel gilt als das Stamm- und Lieblingshotel der “Steirischen Eiche”. Dort eröffnete er auch bereits zwei Mal die legendäre “Weißwurstparty”, die immer am Freitagabend steigt.

Arnold Schwarzenegger: Stammgast in Kitzbühel

Schwarzenegger hat sich seit dem Ende seiner Amtszeit als Gouverneur von Kalifornien zu einem wahren Stammgast bei den Hahnenkammrennen entwickelt. Vier der letzten fünf Streif-Abfahrten beehrte der gebürtige Steirer. Der 69-Jährige war erst in der vergangenen Woche nach Österreich gereist – wenngleich aus traurigem Anlass.

Er erwies seinem jahrzehntelangen Freund und Mentor, dem steirischen Alt-Landeshauptmann Josef Krainer (ÖVP), bei dessen Begräbnis die letzte Ehre. Am nächsten Tag besuchte er unter anderem das Grab seiner Eltern in Weiz sowie das Zisterzienserstift Rein nahe Graz. Dort betete Schwarzenegger mit den Zisterziensern in der Kapelle ein Ave Maria.