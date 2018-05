Zeugen wurden am 22. Mai gegen 17.45 Uhr auf einen am Fenster stehenden Mann aufmerksam, welcher ein Messer in einer Hand hielt und aus dem Fenster schrie. Mit Hilfe der WEGA wurde die Wohnung des 22-Jährigen betreten. In der Wohnung konnten insgesamt 48 Marihuana Pflanzen in sogenannten Grow-Zelten aufgefunden werden. Der Mann, der psychisch beeinträchtigt gewesen sein dürfte, wurde angezeigt und festgenommen.