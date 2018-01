Häupl-Nachfolge: Sektion 8 sieht Schieder klar vorne

Eine Online-Befragung der parteikritischen SPÖ-Sektion 8 zur Nachfolge von Parteichef Michael Häupl hat mit einem überaus klaren Ergebnis geendet: 87 Prozent stimmten für Andreas Schieder, Michael Ludwig kam nur auf 13 Prozent, wie die Sektion in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte. Insgesamt haben 148 Personen an der Abstimmung teilgenommen.

Sonderparteitag am Samstag

“Die Wahl des politischen Führungspersonals der SPÖ durch die Parteimitglieder ist eine der langjährigen Forderungen der Sektion 8. Mit dieser Online-Befragung wollten wir zeigen, dass die Einbindung der Mitglieder in Entscheidungen eine wertvolle Bereicherung ist”, betonte die Vorsitzende der Sektion 8, Eva Maltschnig. Der Nachfolge Häupls wird am kommenden Samstag im Rahmen eines Sonderparteitags von rund 1.000 Delegierten gewählt.