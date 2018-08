Häftling in Wiener Neustadt steckte Matratze in Brand

Am Donnerstag brach in der Justizanstalt Wiener Neustadt ein Feuer aus, das von einem Häftling in seiner Zelle gelegt wurde. Der Mann und drei Justizwachebeamte wurden ins Spital geliefert.

Ein Häftling hat am Donnerstag in seiner Zelle in der Justizanstalt Wiener Neustadt Feuer gelegt. Beamte bekämpften die Flammen, beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Der Insasse und drei Justizwachebeamte wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital Wiener Neustadt gebracht, sagte Britta Tichy-Martin für die Generaldirektion und bestätigte Online-Medienberichte.