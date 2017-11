Auf den Gängen des Gymnasiums in der Wiener Seestadt herrscht gähnende Leere. Hier wäre für 40 Klassen Platz. Doch es gibt bisher nur zwei Klassen. Das Gymnasium in der Seestadt, das eigentlich für 1100 Schüler gedacht ist, besuchen nur 50 Schüler. In der Schule ist man jedoch davon überzeugt, dass die Seestadt in den kommenden Jahren wachsen wird und somit auch mehr Schüler das Gymnasium besuchen werden.