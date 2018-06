Guter Boden: Klagenfurt bescherte der Nationalmannschaft drei Siege in Serie

Klagenfurt ist für das österreichische Fußball-Nationalteam zuletzt ein guter Boden gewesen. Die vergangenen drei Partien im Wörthersee-Stadion haben die Österreicher allesamt gewonnen, zuletzt im März mit 3:0 gegen Slowenien.

Gesamtbilanz leicht negativ

Vier Spiele ist das ÖFB-Team vor dem Test am Samstag (18.00 Uhr/live ORF eins) gegen Weltmeister Deutschland in Kärnten ungeschlagen. Die Gesamtbilanz ist mit vier Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen in bisher elf Länderspielen aber leicht negativ.

Deutschland verlor gegen Polen

Die Deutschen haben an Klagenfurt nicht nur gute Erinnerungen. Bei der EM 2008 folgte einem 2:0 zum Auftakt gegen Polen im zweiten Gruppenspiel am Wörthersee ein 1:2 gegen Kroatien. Durch ein 1:0 zum Abschluss der Gruppenphase in Wien gegen Österreich gelang dem späteren Finalisten aber noch der Aufstieg.

(APA/red)