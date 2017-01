Gute Büroflächen sind in Wien knapp

Das erklärte Stefan Krejci, Geschäftsführer der RCG Immobiliendienstleistungs GmbH, am Montag. Die RCG gehört zum Immobilienmakler Remax. Im abgelaufenen Jahr seien nur rund 60.000 Quadratmeter neu auf den Markt gekommen, heuer sollen es etwa 150.000 Quadratmeter Bürofläche sein.

Büroimmobilien: Neuvermietungen stiegen um 30 Prozent

Die Anzahl der Neuvermietungen – sowohl von Neubauten als auch von bestehenden Büroimmobilien – stieg 2016 den Angaben zufolge gegenüber dem Jahr davor um etwa 30 Prozent auf rund 275.000 Quadratmeter. Die Leerstandsrate sank auf 5,5 Prozent.

Die Unternehmen, die sich einmieten, legen Wert auf eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Verkehr, ein attraktives Umfeld, gute Energieeffizienz und flexible Grundrisse. Für Wiener Büros an Top-Standorten mit repräsentativer Adresse und in perfektem Zustand wurden im abgelaufenen Jahr Mieten bis zu 26 Euro pro Quadratmeter verlangt. Mittlere bis gute Lagen kosteten zwischen 12 und 15,50 Euro je Quadratmeter.

(APA/Red)