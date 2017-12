Gudenus kritisiert “sozialistische Zwangsverteilungspolitik von Asylwerbern”

Gudenus wies die Kritik Asselborns zurück. - © APA/HERBERT NEUBAUER

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus wies die Kritik des Luxemburger Außenministers Jean Asselborn an der Haltung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in der Flüchtlingspolitik zurück. “Die sozialistische Zwangsverteilungspolitik von Asylwerbern ist nicht praktikabel und daher auch nicht zukunftsträchtig”, so Gudenus.