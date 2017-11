Guardians Of The Earth – Trailer und Information zum Film

“Guardians of the Earth” ist angesichts der laufenden Klimakonferenz in Bonn der Film zur Stunde: Er zeichnet die dramatische Entwicklung hin zum Pariser Klimaschutzabkommen nach, das nach 21 Jahren gescheiterter UN-Klimaverhandlungen schließlich 2015 unterzeichnet wurde.

Der Dokumentarfilm zeigt das globale Ringen aus Sicht von fünf Hauptfiguren, so der Chefin der UNFCCC-Klimaabteilung oder den Chefunterhändlern der Öl-Exportländer. So wird der Verhandlungsprozess hinter den Kulissen transparent und das Ringen zwischen Solidarität und Eigeninteressen evident. Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Abkommen ist das Werk jedoch mehr als ein historischer Rückblick, sondern stellt aktueller denn je an den Zuschauer die Frage, ob sich die Menschheit tatsächlich verbünden kann, um einer ihrer größten Herausforderung entgegenzutreten.