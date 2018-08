Grüne fordern "Hitzefrei" für Wiens Fiaker-Pferde

Wiens Grüne setzen sich bei der Hitze für Fiakerpferde ein und fordern ein "Hitzefrei" ab 30 Grad. Dabei geht die Kritik auch Richtung eigene Partei.

Nach geltendem Gesetz bekommen Fiakerpferde in Wien ab 35 Grad hitzefrei. Die Grünen wollen nun eine Grenze von 30 Grad durchsetzen – obwohl man vor zwei Jahren als Regierungspartei die jetzige Regelung gemeinsam mit der SPÖ beschlossen hat. Man könne aber doch noch einmal verhandeln, so Grün-Mandatar Rüdiger Maresch am Freitag am Rande einer Medienaktion des Grünen Tierschutzforums.