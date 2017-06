Grüne Bundessprecherin Ingrid Felipe in Wien: Umwelt-Fokus, von SPÖ enttäuscht

Eine “solidarische Gesellschaft in einer intakten Umwelt” stehe im Zentrum Grüner Politik. “Was nicht ökologisch ist, ist nicht solidarisch”, sagte Felipe, “und was nicht solidarisch ist, ist nicht ökologisch. So einfach und sozial ist dieses Thema.”

Man könne US-Präsident Donald Trump fast dankbar sein, durch seine große Ignoranz das Umweltthema so sehr in den Mittelpunkt gerückt zu haben. Leider gebe es auch in Österreich viele “Trumpels”, es gebe viele Lippenbekenntnisse und wenig Tatkraft. Bis heute fehle die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens im nationalen Recht, wiederholte sie bekannte grüne Forderungen.

Felipe: Grüne mit Fokus auf Umwelt

Klubchef Albert Steinhauser und Umweltsprecherin Christiane Brunner pflichteten ihr bei. Erneut beharrten sie darauf, die gegenseitige Blockade und den “Stellungskrieg” von SPÖ und ÖVP beim Ökostromgesetz zu überwinden, von der Staatszielbestimmung “Standortsicherung” abzugehen und die Umweltanwälte bei der Gewerbeordnungsnovelle nicht zu entmachten.

Abseits der Umwelt stand dann die Haltung zum Kriterienkatalog der SPÖ im Mittelpunkt. Felipe zeigte sich “einigermaßen enttäuscht” von der Entscheidung, sich von Rechtspopulisten wie der FPÖ nicht mehr abzugrenzen. “Mit Rechtsstaatlichkeit taktiert man nicht”, richtete sie SPÖ-Chef Christian Kern aus. Bisherige SPÖ-Wähler, die ähnlich denken, seien “herzlich eingeladen, ihre Stimme bei der Nationalratswahl den Grünen zu geben.

Enttäuschung über SPÖ

Steinhauser wertete den Kriterienkatalog als Versuch der Profilschärfung der SPÖ, mit Anliegen, die weder mit der ÖVP noch mit der FPÖ umsetzbar seien. Die Sozialdemokraten seien also zu Abstrichen gezwungen, und die Botschaft sei: “Rot-Blau ist im Spiel.”

Dass die Grünen im Dreikampf zwischen Kern, Strache und ÖVP-Chef Sebastian Kurz untergehen könnten, glaubt Felipe nicht. Die Grünen würden in aller Klarheit kommunizieren, dass es ihnen um intakte Umwelt, Solidarität, Menschlichkeit und das Miteinander gehe.

