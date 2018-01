Großes gemeinsames Casting für Miss Vienna & Miss NÖ

Hübsche und sportliche Mädels zwischen 18 und 35 Jahren können sich am 28. Februar 2018 einem großen Missen-Casting im Fit One Fitnessstudio stellen. Dabei müssen nicht nur Modelqualitäten, sondern auch die sportliche Fitness unter Beweis gestellt werden. Die besten drei Mädchen dieser Vorwahl qualifizieren sich bereits fix für die Bundeslandendwahlen in Wien und Niederösterreich. Für die Gewinner der Castings gibt es einen Privatjet-Flug nach Budapest, wo ein Shootingwochenende absolviert wird. Auch Burschen derselben Altersklassen können sich per Mail bewerben. Moderiert wird das Event von Veranstalter Chris Steiner und Miss Vienna 2016 Kimberly Budinsky. In der Jury sitzen Fit One Studioleiter Sebastian, Vize Miss Vienna 2017 Sarah Chvala und Mister Vienna 2017 Julian Savasci.

„Das wird das größte Casting, das wir bis jetzt organisiert haben, es wird mega und wir erwarten bis zu 100 TeilnehmerInnen und können somit auch gleich die besten Finalistinnen für die Miss Vienna und Miss NÖ Wahl casten. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall”, so Chris Steiner.

Die Miss Vienna Wahl 2018 findet am 21. April 2018 am Platz der Wiener Millennium City statt. Das Datum und die Location der Miss NÖ-Wahl wird erst bekannt gegeben.

(Red.)