Großes Ferienspiel-Startfest im Donaupark für die ganze Familie

Beim Auftakt zum wienXtra-Ferienspiel darf man sich unter anderem auf den Kinderliedermacher Bernhard Fibich, “Die Strottern” sowie Wissenschaftler und Kabarettist Werner Gruber freuen. Zahlreiche Sport- und Kreativstationen sowie Hüpfburgen laden zum Mitmachen ein, auch für Verpflegung ist beim zweitägigen Fest gesorgt.

Das Programm zum Ferienspiel-Startfest 2017

• Holli-Showbühne

Alamande Belfor, EsRap, Die Strottern, Dance4Fun

Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Spielend Forschen mit Werner Gruber,

Young-Ung-Taekwondo, Weltmusik Kinderband DIE ZEBRAS,

den podium Gewinnerinnen THE UNINVITED GUESTS, Kiri Rakete und Moderator Pätmuckl

• Mehr als 50 Spiel-, Sport-, Kreativ- und Naturstationen und Hüpfburgen

Captain Energys Erlebniswelt, Wiener Linien Kinder Spielwiese, Die Helfer Wiens,

Scooter- und Fahrrad Parcours, Science Pool, Kinderuni, stadt wien marketing GmbH,

viele Abteilungen der Stadt Wien, Karussell der Fundgegenstände, Schminken, Malen und Basteln

• wienXtra: cinemagic, kinderinfo, medienzentrum, spielebox

• Holli-Gewinnspiel mit tollen Preisen

• Walking Acts Mr. Murphy, Uutschi und Zackenzilli

• Gastronomie: Schöller Eis, A Speedy Potatoe, Berger’s Waffle Shop, Coffee to go, Hildegard Wurst und Hy-Kitchen

Infos zur Veranstaltung

ferienspiel-Startfest

Wann: Samstag, 1. Juli und Sonntag, 2.Juli, 14 bis 19 Uhr

Wo: Donaupark, Arbeiterstrandbadstraße 122, 1220 Wien

Ideale Anreise: per U1 “Alte Donau” oder per Fahrrad

Eintritt: Frei

Link zum Programm

www.ferienspiel.at

(Red.)