Großeinsatz in Wien-Simmering: 26-Jähriger schoss Opfer direkt ins Gesicht

Ende Juli kam es in Wien-Simmering zu einem Großeinsatz der Wiener Polizei. Auch Cobra und Wega waren im Einsatz. Nachdem die Ermittlungen nun ergaben, dass der Beschuldigte einem der Opfer direkt ins Gesicht schoss und die Opfer schwerer verletzt sind, als zunächst angenommen, wurde der 26-Jährige festgenommen.

Am 27. Juli 2018 kam es gegen 19.20 Uhr zu dem Großeinsatz in der Simmeringer Hauptstraße, nachdem mehrere Personen Schüsse wahrgenommen hatten. Zwei Männer wurden verletzt im Stiegenhaus des Wohnhauses angetroffen. Sie gaben an, von einem ihnen bekannten Mieter des Wohnbaus mit einer Gaspistole attackiert worden zu sein. Bei der Vernehmung des Beschuldigten bestritt dieser jegliche Beteiligung und wies ein Alibi vor. Aufgrund mangelnder Beweise wurde er wegen zweifacher absichtlicher Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.