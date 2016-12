Großeinsatz in Ottakring: Schüsse aus Schreckschusspistole

Großeinsatz der Polizei in Ottakring. - © APA/Sujetbild

Ein Großeinsatz der Polizei am Johann-Nepomuk-Berger Platz in Wien-Ottakring spielte sich am Freitagabend ab. Nun steht fest: Ein 37-jähriger Mann hatte mehrfach mit einer Schreckschusspistole aus dem geöffneten Fenster einer Wohnung gefeuert.