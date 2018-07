Großeinsatz der Polizei: Mann drohte vor Parlament in Wien mit Suizid

Am Montagvormittag kam es vor dem Parlament in Wien zu einem Großeinsatz der Polizei. Der Ring wurde für den Verkehr gesperrt. Um halb zwei wurde der Einsatz beendet.

Einen Großeinsatz der Polizei hat es am Montagvormittag vor dem Parlament in Wien gegeben. Ein Mann war auf davorstehende Baucontainer geklettert und drohte offenbar mit Suizid. Der Ring wurde gesperrt, der Verkehr umgeleitet. Das Verhandlungsteam der Polizei war an Ort und Stelle. Der ungefähr 30 Jahre alte Mann rief, dass er nach Hause will, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.