Große Mallorca Opening-Party in der Bettelalm am Lugeck

Mallorca-Party mit vielen Promis in der Bettelalm. - © Moni Fellner

Im Sommer 2017 setzt das Flugunternehmen Niki auf die Feriendestination Mallorca. Und das wurde am Samstag gemeinsam mit dem Fashion Magazin Style Up Your Life! in der Bettelalm am Lugeck bei der ersten “Mallorca-Opening”-Party gefeiert.