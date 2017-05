Große David Lynch-Filmschau im Gartenbaukino zum “Twin Peaks”-Serienstart

Mit Filmen wie “Eraserhead”, “Lost Highway” und “Mulholland Drive” hat sich der US-Filmemacher einen Namen gemacht. Unter Cineasten und Filmfans gilt der exzentrische Regisseur schon seit Anbeginn seiner Karriere dank seinen ungewöhnlichen, skurrilen, abgründigen und auf jeden Fall mysteriösen Filmen als absoluter Kult.

Mit dem Erscheinen seines in Sachen Interpretationsmöglichkeiten als Opus Magnum betitelbaren “Inland Empire” im Jahr 2006 hat sich Lynch vom Filmschaffen selbst zurückgezogen, als großer Paukenschlag galt daher die Ankündigung im Vorjahr, das der Mann zusammen mit Co-Entwickler Mark Frost und der Originalbesetzung eine weitere, nunmehr dritte Staffel der legendären TV-Serie “Twin Peaks” produzieren sowie drehen wird. Diese erscheint nun ab 21. Mai 2017 in wöchentlicher Erscheinungsweise auf dem US-Sender Showtime, hierzulande zeigt Sky die Serie vier Tage nach der Premiere.

David Lynch Retrospektive im Gartenbaukino

Dankenswerterweise wird das Wiener Gartenbaukino sich angesichts dieses Umstands dem Werk von David Lynch im Zuge einer großen Filmschau annehmen und zwei Tage vor dem Start der Serie drei Wochen lang das außergewöhnliche Schaffen des Regisseurs auf die große Leinwand bringen.

Zum 40-jährigen Jubiläum wird hier etwa das überaus sehenswerte Debüt “Eraserhead” in der digitalen 4K-Restaurierung zu bestaunen sein, auch das “Twin Peaks”-Prequel “Fire Walk With Me” darf in gleicher Fassung begutachtet werden. Lynch-Fans dürfen sich übrigens auch auf den feinen Begleitfilm “Twin Peaks. The Missing Pieces” freuen, welcher ein 92-minütiger Zusammenschnitt nicht verwendeter Szenen aus “Fire Walk With Me” samt eigener Filmmusik ist.

Infos zur Veranstaltung

David Lynch – Eine Filmschau

Wann: 19. Mai bis 7. Juni 2017

Wo: Gartenbaukino, Parkring 12, 1010 Wien

Tickets: Link zu Eintrittspreisen, Ab sofort erhältlich

Link zur Veranstaltung / Übersicht der Spielzeiten

(Red.)