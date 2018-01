Großdemo gegen schwarz-blaue Regierung in Wien: Alle Bilder

Der Demozug gegen die schwarz-blaue Bundesregierung startete am Samstag vom Westbahnhof und zog Richtung Innenstadt zum Heldenplatz. Nach der Schlusskundgebung am Heldenplatz strömten die ersten Teilnehmer – wohl auch wegen des ungünstigen Wetters und der niedrigen Temperaturen – bald wieder ab. Dabei kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen am Ring.

Gegen Ende der Kundgebung erleuchteten zahlreiche Handys den Heldenplatz. Insgesamt verlief die Demo aus polizeilicher Sicht “ruhig und ohne nennenswerte Vorfälle”.

(Red)