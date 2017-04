Großdemo für den Klimaschutz: Staus in der Innenstadt drohen am Samstag

Wegen einer Großdemo droht am Samstag Stau - © APA (Sujet)

Am 29. April 2017 wird weltweit zum “Peoples´s Climate March” aufgerufen. Auch in Wien findet am Samstagnachmittag eine Großdemonstration “für eine echte und solidarische Klimapolitik” statt. Der ÖAMTC befürchtet Staus rund um Ringstraße und Co. – alle Infos hier.