Großbritanniens Prinzessin Anne von Spanischer Hofreitschule ausgezeichnet

Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) überreichte der Prinzessin die Auszeichnung in Form einer mit 12.527 Kristallen besetzten Lipizzaner-Statuette von Swarovski. Die 66 Jahre alte Tochter von Königin Elizabeth II., die im Jahr 1971 Europameisterin im Vielseitigkeitsreiten wurde, hatte zwei Jahre davor Unterricht an der Spanischen Hofreitschule genommen. Sie sei ein bisschen besorgt gewesen, als sie mit lediglich 18 Jahren hierhergekommen sei, erzählte sie. Sie wisse nicht, ob sich ihr Lehrer bewusst gewesen sei, was für eine Anfängerin er erhalte. “Ich habe viel an diesem Tag gelernt”, sagte die Prinzessin. Es sei ein sehr aufregendes Erlebnis gewesen. “Ich hoffe, Sie spüren, dass die Anerkennung der Spanische Hofreitschule in Großbritannien nach wie vor unverändert hoch ist”, betonte sie.

Auch die britische Dressurreiterin und dreifache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin sowie ihr Trainer Carl Hester wurden mit einer Medaille geehrt. Sie beide werden am Freitagabend auch als Ehrengäste auf der Fete Imperiale erwartet. Prinzessin Anne nimmt nicht am Ball teil, sie kehrte direkt im Anschluss an die Verleihung wieder zurück nach Großbritannien.

(APA/Red)