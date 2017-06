Großbritanniens Prinzessin Anne besucht Wien im Juni 2017

Prinzessin Anne kommt im Juni nach Wien. - © APA (Sujet)

Großbritanniens Prinzessin Anne kommt am 23. Juni 2017 nach Wien. Sie wird bei der Fete Imperiale, dem Sommerball der Spanischen Hofreitschule, mit einem Preis gewürdigt. Auch die britische Dressurreiterin und dreifache Olympiasiegerin Charlotte Dujardin wird mit einer Medaille geehrt, gab die Hofreitschule am Freitag via Presseaussendung bekannt.