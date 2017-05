Größter Lampiongarten Wiens: Nachtklettern im Waldseilpark Kahlenberg

Auf bis zu 20 Metern Höhe kann in den von vielen hunderten Lampions beleuchtet Baumwipfeln geklettert werden. - © HOCH4 Erlebniswelt Leopoldsberg Betriebs GmbH

Licht aus, Abenteuer an. Im Dunkeln ist nicht nur gut Munkeln, sondern auch gut Klettern, denn wenn es Nacht wird, hat der Waldseilpark am Hausberg der Wiener einen ganz besonderen Reiz. Ab Freitag kann auch heuer wieder jedes Wochenende bis in die Nachtstunden im größten Lampiongarten Wiens geklettert werden.