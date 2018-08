Grönemeyer-Konzert in Wien ausverkauft: Zusatztermine in Österreich

Herbert Grönemeyer gibt im nächsten Jahr gleich drei Konzerte in Österreich. Nachdem die Vorstellung in der Wiener Stadthalle ausverkauft ist, kommt ein Zusatztermin im Herbst hinzu.

Nachdem das am 22. März 2019 stattfindende Konzert von Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle ausverkauft ist, wird der deutsche Rockbarde dort am 12. September 2019 ein zweites Konzert spielen. Davor beehrt der 62-Jährige die Steiermark: Am 30. März wird es einen Auftritt in der Stadthalle Graz geben, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte. Der Vorverkauf startet am 22. August.