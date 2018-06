Grelle Forelle in Wien startet den “Summer Of Food”

Unter dem Motzo “first we eat, then we do everything else… ” startet die Grelle Forelle ab dem 15. Juni ein neues Projekt, den “Sommer Of Food”. Insgesamt elf verschiedene Restaurants werden an insgesamt zwanzig Tagen den Besuchern ein kulinarisches vielfältiges Erlebnis bereiten.

Grelle Forelle Wien bietet kulinarische Vielfältigkeit den ganzen Sommer lang

Es werden jeweils von 18:00 – 22:00 Uhr die kulinarischen Köstlichkeiten serviert. Anschließend liefert das Lokal Musikalische Begleitung durch den Livestream-Format Float.FM-

Wo? Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann? 18:00 bis 22:00 Uhr

Das Event findet an folgenden Tagen mit folgenden Lokalen statt:

→ 15. + 16. Juni – Mamamon Thai Eatery

→ 22. + 23. Juni – Die Burgermacher

→ 29. + 30. Juni – Bros Pizza

→ 06. + 07. Juli – Marktlücke

→ 27. Juli – Techno Tacos

→ 03. + 04. August – Semfmade

→ 10. + 11. August – Pastrami Baby

→ 14. August – Baschly

→ 17. + 18. August – Bao Bar

→ 24. + 25. August – El Burro

→ 31. August + 01. September – Mochi

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.grelleforelle.at oder die Facebookveranstaltung.

(Red.)