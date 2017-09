Greenpeace verteilte abgelaufenes Joghurt auf der Mariahilfer Straße in Wien

Bei der Joghurt-Verteilaktion auf der Mariahilfer Straße in Wien - © Mitja Kobal/Greenpeace

Greenpeace beanstandete zuletzt wiederholt das völlig willkürlich angesetzte Mindeshaltbarkeitsdatum von Milchprodukten und Co., das dazu führt, dass massenhaft noch genießbare Lebensmittel unverzehrt im Müll landen. Die Organisation hat daher am Mittwoch abgelaufene Produkte in Wien verteilt.