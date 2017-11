Gratis ins Technische Museum Wien: Lotterien Tag am 17. November 2017

Sie möchten kostenlos zur neuen Stromnetz-Ausstellung “ON/OFF” im Technischen Museum Wien? Dann nutzen Sie den Lotterien Tag am 17. November 2017. Denn wer am Freitag zwischen 9.00 und 17.30 Uhr mit einem Lotterieprodukt im Technischen Museum Wien vorbeikommt, erhält freien Eintritt – egal ob Lotto-Schein, Toto-Schein, Euromillionen-Quittung oder Rubbellos. Die Quittung bzw. das Los muss dabei übrigens nicht aus einer aktuellen Runde oder Serie sein und auch keinen Gewinn aufweisen.

Die neue interaktive Dauerausstellung ON/OFF setzt sich auf 500 m² mit den wichtigsten Fragen rund um die Gegenwart und Zukunft des österreichischen Stromnetzes auseinander. Woher kommt unser Strom? Welche Rolle spielen erneuerbare Energien wie Windkraft oder Photovoltaik? Warum wird in Österreich kein Strom aus Kernenergie erzeugt? In neun Kapiteln werden die Wege der elektrischen Energie vom Kraftwerk bis zum Endverbraucher erklärt. Sie selbst werden als Besucher bzw. Besucherin vor die Herausforderung gestellt, den Energiefluss im Stromnetz der Ausstellung aufrechtzuerhalten.

Exklusiv gibt es am Lotterien Tag drei kostenlose Führungen durch die aktuelle Ausstellung (Details unten). Dabei gilt das Prinzip: First come, first served. Zählkarten dafür erhalten die Besucher am Lotterien-Stand in der Eingangshalle. Geöffnet hat das Technische Museum Wien am Lotterien Tag bis 18.00 Uhr.

Freitag, 17. November 2017

9.00 bis 18.00 Uhr

Führungen um 10.15 Uhr, 11.15 Uhr, 14.30 Uhr (max. je 20 Personen, Dauer: ca. 45 Minuten)

Mariahilfer Straße 212, 1140 Wien

