(Gratis-)Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2018

Hier die Aktionen der Wiener Einkaufsstraßen im Februar 2018 – geordnet nach Bezirken und Datum – im Überblick.

4. Bezirk

Wiedner Favoritenstraße – Obere Wieden

Am 13. Februar, Faschingsdienstag, bekommen Kunden in an der Aktion teilnehmenden Geschäften einen gratis Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

7. Neubau

Westbahnstraße und Kaiserstraße

Auch in der Westbahn- und Kaiserstraße werden am 13. Februar in ausgewählten Geschäften Faschingskrapfen verteilt. Sie werden von den Konditoreien Froemmel, Smolinka und vom Ströck zur Verfügung gestellt. Die etwas handlicheren Jour-Krapfen für unterwegs werden zwischen 9 und 16 Uhr an der Ecke Westbahn- und Kaiserstraße verschenkt.

8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

Vor der Altlerchenfelder Kirche, in der Lerchenfelder Straße – Ecke Schottenfeldgasse, gibt es jeden Freitag, also am 2., 9., 16. und 23. Februar, zwischen 9 und 18 Uhr den Lerchenfelder Bauernmarkt mit einem Bio-Eck.

Alser Straße

Auch auf der Alser Straße werden am 13. Februar beim Einkauf in zahlreichen Betrieben Faschingskrapfen überreicht (solange der Vorrat reicht).

13. Hietzing

Ober St. Veit

Ebenso gibt es in Geschäften in Ober St. Veit Faschingskrapfen für die Kunden. Solange der Vorrat reicht werden am 9. Februar und/oder am 13. Februar Marille-Krapfen verteilt.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Vorjahr wird auch 2018 der Lumpenball in der Wiener Stadthalle (Halle E) veranstaltet. Am 17. Februar findet Wiens größter Faschingsball statt, bei dem klassische mit überraschenden Elementen verbunden werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Band “CARO” und ein Disco Floor mit DJ Phil T. Zudem wird es eine Mitternachtseinlage geben, eine Tombola, eine Sekt- und Spirituosenbar sowie Kulinarik aus der Reindorfgasse. Gewünscht wird eine phantasievolle Verkleidung oder klassische Abendkleidung.

16. Ottakring

Thaliastraße

Am 14. Februar, also am Valentinstag, erhalten Kunden in vielen Geschäften auf der Thaliastraße Glückskekse mit 3- oder 5-Euro-Gutscheinen (solange der Vorrat reicht).

17. Hernals

Hernalser Spitz

Auch am Hernalser Spitz werden am 13. Februar solange der Vorrat reicht Faschingskrapfen an die Kunden teilnehmender Betriebe verteilt.

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

Am Döblinger Wochenmarkt erwartet Sie jeden Mittwoch, also am 7., 14., 21. und 28. Februar, Fleisch, Fisch, Obst & Gemüse, Antipasti und weitere Spezialitäten zwischen 9 und 18 Uhr in der Gatterburggasse.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

Halloween ist vorbei, aber nicht im Viertel um den Allerheiligenplatz: Jeder 20. Kunde erhält am 20. Februar in ausgewählten Betrieben Süßes oder Saures zum Einkauf.

21. Floridsdorf

Jedlesee

Auch viele Jedleseer Kaufleute versorgen am 12. und 13. Februar ihre Kunden mit Faschingskrapfen (solange der Vorrat reicht).

Wirtschaft 21

Am Franz-Jonas-Platz wird auch heuer wieder zum traditionellen Ostermarkt geladen. Hier können täglich von 22. Februar bis 1. April 2018 zwischen 9 und 21 Uhr österreichische Spezialitäten genossen werden.

22. Donaustadt

Stadlau

Zwischen 2. und 23. Februar findet jeden Freitag von 8 bis 12.30 Uhr der Bauernmarkt in Stadlau statt, bei dem Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse erworben werden können. Am 9. und 23. Februar findet der Markt im Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post statt, am 2. und 16. Februar am Piazza Star22, in der Erzherzog-Karl-Straße 129.

23. Liesing

Mauer

Viele Maurer Unternehmen versorgen ihre Kunden am 13. Februar mit “Original Maurer Mini-Krapfen”.

