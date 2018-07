Grasser steht auch am 44. Tag Rede und Antwort

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird am 44. Tag des Korruptionsprozesses weiter von Richterin Marion Hohenecker befragt. Was inhaltlich vom Schnapszahl-Prozesstag zu erwarten ist, weiß nur die Richterin selbst.

Zu Beginn des 44. Verhandlungstages beschwerte sich Grasser-Anwalt Norbert Wess wortreich darüber, dass die Landespolizeidirektion Burgenland über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) neue Akten für das Verfahren geliefert habe. Auf Wunsch von Grasser verzichte man zwar auf einen Antrag auf Vertagung, aber rechtlich in Ordnung sei es nicht, dass nach Beginn der Hauptverhandlung weitere Ermittlungsergebnisse einlangten, so Wess.

Bei seiner Befragung durch die Richterin blieb vor allem das “Schwiegermuttergeld” – also 500.000 Euro, die ihm seine Schwiegermutter in bar gegeben habe und die er in Tranchen von der Schweiz nach Wien auf die Meinl Bank gebracht habe – in Erinnerung. Hatte Grasser früher noch behauptet, er habe das Geld zum Testen seines Veranlagungsgeschickes erhalten, so sprach er nun von einem Geschenk. Eingezahlt wurde das Geld in bar, eine Quittung dafür wollte Grasser nicht.