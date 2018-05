Grätzlpolizei hat offenes Ohr in Wien-Hernals

“Am 17. Mai um 14.00 Uhr starten wir mit unserer Sicherheitssprechstunde für Hernals”, sagt die Hernalser Bezirksvorsteherin, Ilse Pfeffer (SPÖ). “Es geht um die Sicherheitsfrage im Bezirk. Wo fühlen sich die Menschen aus Hernals unsicher? Wo gibt es Angsträume? Das wollen wir wissen und gemeinsam mit der Grätzlpolizei werden wir diese beseitigen”, so Pfeffer. Die Sprechstunde wird alle drei Wochen von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Bezirksvorstehung Hernals stattfinden.

Die Grätzlpolizei vor Ort

“Die Grätzlpolizisten kennen sich in der Gegend hervorragend aus und wissen, wie man Angsträume beseitigt”, so Pfeffer. Der Bezirk kann hier bauliche Maßnahmen setzen, die zur Belebung des öffentlichen Raumes dienen oder auch Fair-Play-Teams einsetzen, um Konflikte zu vermeiden und im Idealfall zu beseitigen. Bei Problemen außerhalb des Wirkungsbereichs des Bezirkes, können die Grätzlpolizisten Anliegen direkt an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Positive Erfahrungen

“Die Grätzlpolizei ist in Hernals bisher sehr gut angekommen, die Erfahrungen sind durchwegs positiv. Jetzt gestalten wir die Kontaktaufnahme für Bürger noch einfacher und verstärken das Angebot”, so Pfeffer. Die Grätzlpolizei ist seit 1. August 2016 in Wien aktiv und umfasst in etwa 100 Polizeibeamte.

WANN: 17. Mai 2018, 14.00 – 17.00 Uhr

WO: Bezirksvorstehung Hernals (1170 Wien, Elterleinplatz 14, 1.Stock)