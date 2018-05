Gräser blühen: Pollensaison hat in Wien bereits begonnen

In Wien sind die Gräser bereits blühbereit, die weiteren Bundesländer folgen in den nächsten Tagen. Aktuell blühen das Wiesen-Fuchsschwanzgras, die Mäusegerste, das Wiesenrispengras, die Trespen sowie erste Individuen des Knäuelgrases und des Glatthafers an begünstigten Stellen. Auch Wegerich und Ampfer blühen.

Gräserpollen: Blühende Wiesen und Rapsfelder meiden