Goldie Hawn macht vor Wien-Besuch einen Zwischenstopp in London

Am 21. Februar wird der Opernballgast Goldie Hawn in Wien landen, zuvor legt sie noch einen Zwischenstopp in London ein. “Das ist eh gescheit wegen des Jetlags”, sagte der Baumeister gegenüber der APA. Ursprünglich wollte die US-Schauspielerin gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Kurt Russell früher nach Wien kommen. “Das ist aber ins Wasser gefallen”, sagte Lugner. Russell muss sich rund um den Opernball-Termin am 23. Februar einer Operation unterziehen.

Über seinen heurigen Gast ist Lugner jedenfalls weiterhin schwer begeistert. “Ich bin froh, dass ich sie habe”, meinte der Baumeister. > Alle Infos zum Wiener Opernball