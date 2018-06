Golden Goose Deluxe Brand eröffnet Flagship-Store in Wien

In der Modewelt hat sich GGDB bereits einen Namen aufgebaut und zählt zu den innovativsten und kreativsten Unternehmen. Die ready-to-wear Kollektion lässt die Herzen von Modeliebhabern höher schlagen. Die Kult-Sneaker der bekannten Marke sind bereits seit längerem im Trend.

italienisches Lifestyle Lable eröffnet am Wiener Bauernmarkt

Das Label eröffnet nun im Stadtzentrum, in der nähe des Stephansdom, einen Flagship Store. Am Bauernmarkt 15 wird die komplette Damen- und Herrenkollektion, sowie die gesamte Kolletion der Sneaker von GGDB zum Verkauf bereit stehen.

Opening in Wien präsentiert limitierte Sneaker

Das Opening findet am 18. Juni statt. Ein Highlight der Eröffnung ist, dass eine geringe Stückzahl limitierter Sneaker präsentiert werden: Der “Hi Star silver leaf”. Die Architektur des Stores, passt sich an den Golden Goose Deluxe Brand Label an und zieht sich einheitlich durch alle Stores weltweit. Trotz der Eigenheiten jedes Stores, ist die Handschrift der Architektur zu erkennen.

Um einen Einblick in GGDB zu erhalten, können Sie auf der Website einen Blick auf die aktuelle Mode werfen.

