Golden Globes-Verleihung nach Missbrauchsskandalen: Hollywood hofft richtigen Ton zu treffen

Der Fantasyfilm “The Shape of Water” geht mit sieben Nominierungen in das Rennen. Guillermo del Toros Film ist der Favorit des Abends. Jeweils sechs Gewinnchancen haben Steven Spielbergs Politfilm “The Post” und der Kriminalfilm “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. Fatih Akins Thriller “Aus dem Nichts” geht ins Rennen um den Preis für den besten fremdsprachigen Film. Die Preise werden von der Hollywood Foreign Press Association (HFPA), dem Verband der Auslandspresse, in 25 Film- und Fernseh-Kategorien verliehen.

Golden Globes: Verleihung unter dem Eindruck von Missbrauchsskandalen

Doch mehr als die Frage, wer die goldglänzenden Weltkugeln, die nach den Oscars als Hollywoods bedeutendste Filmpreise gelten, in Empfang nehmen kann, steht die Frage im Mittelpunkt, was auf dem Red Carpet und bei den Reden zur Sprache kommen wird – schließlich haben die Missbrauchsskandale die Branche in den vergangenen Monaten nachhaltig erschüttert. US-Komiker und Talkshow-Moderator Seth Meyers, der zum ersten Mal die Gala präsentiert, hat versprochen, auch selbst das Thema anzusprechen. “Hoffentlich treffen wir dabei den richtigen Ton”, sagte er im Vorfeld der dreistündigen Show, in deren Rahmen Oprah Winfrey den Lebenswerk-Preis entgegennehmen wird.

>> Wie die #MeToo-Bewegung die Golden Globes und die Oscars 2018 beeinflusst

(APA/Red)