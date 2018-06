“Globe Wien”: Wiedereröffnung nach Brand im Oktober 2018

Mit Auftritten von Pizzera & Jaus am 10. und 11. Oktober öffnet das Globe Wien in der Marx-Halle nach brandbedingter Sanierungspause wieder seine Pforten. An den beiden Tagen darauf gibt es Kabarett mit Josef Hader und Gernot Kulis, hieß es in einer Aussendung.

“Globe Wien” brannte komplett aus

Am 10. Spetember 2017 brach ein Brand in der Marx Halle aus und zerstörte das “Globe Wien”. Wie sich später herausstellte, war ein Pärchen, das eine Geisterbeschwörung abhalten wollte, für das enorme Feuer verantwortlich. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro. Das Pärchen wurde im März 2018 rechtskräftig verurteilt.

