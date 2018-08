Gleisentfernung in Wien-Meidling: Verkehrseinschränkungen durch Bauarbeiten

Nachdem in Wien-Meidling eine Bahnteilstrecke aufgelassen wurde, werden die nun überflüssig gewordenen Gleise entfernt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen und Öffi-Umleitungen. Hier die Details.

Die Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen und die MA48 arbeiten gemeinsam an dem Gleisrückbau in der Eichenstraße zwischen Wolfganggasse und Dörfelstraße sowie in der Siebertgasse zwischen Marx-Meidlinger-Straße und Flurschützstraße. Die Bauarbeiten laufen bereits seit Anfang August und werden noch bis Anfang Oktober andauern, heißt es via Aussendung am Freitag. 1.500 Meter an Gleisen werden entfernt.