Gleisbauarbeiten am Wiener Johann-Nepumuk-Berger-Platz gehen ins Finale

Ab 2. September gibt es für die Straßenbahnlinien 44 und 2 eine neue Linienführung. Während die Gleisbauarbeiten bereits ins Finale gehen, wird die Umleitung für die Autofahrer am Johann-Nepumuk-Berger-Platz noch bis Ende des Jahres bestehen bleiben, denn es folgt die Neugestaltung der Grünfläche. Die Ferstigstellung des gesamten Projekts in Wien-Ottakring erfolgt im Sommer 2018. Details zu der neuen Linienführung und den finalen Gleisbauarbeiten finden Sie in den Videos.

(Red.)