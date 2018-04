Gleisarbeiten: Sperre der U6 am Wochenende zwischen Alterlaa und Siebenhirten

Die Wiener Linien nutzen das letzte April-Wochenende um die Gleisbauarbeiten an der U6 im Süden Wiens abzuschließen: Von Samstag, den 28. April ab ca. 00:30 Uhr, bis Sonntag, den 29. April Betriebsschluss, werden insgesamt 200 Meter Gleise und vier Weichen zwischen Alterlaa und Siebenhirten getauscht. Während der Zeit der Bauarbeiten kann die U6 auf dieser Strecke nicht fahren.





APA Auftragsgrafik/Wiener Linien © APA Auftragsgrafik/Wiener Linien

Ersatzbus zwischen Alterlaa und Siebenhirten

Damit die Fahrgäste auch in dieser Zeit gut an ihr Ziel kommen, wird der Ersatzbus U6E eingerichtet. Der Ersatzbus fährt zwischen den Stationen Siebenhirten und Alterlaa mit Haltestellen in der Canevalestraße und in der Lemböckgasse.