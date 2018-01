Glanzvoller Auftakt zur Ballsaison: So war der Hofburg Silvesterball 2017/2018

In den Festsälen zählten die Gäste gemeinsam den Countdown bis Mitternacht und wurden von einem Feuerwerk aus Konfetti überrascht. Danach ging es im Dreiviertel-Takt mit dem berühmten Donauwalzer beschwingt ins neue Jahr.

So war der Hofburg Silvesterball 2017/2018

Traumhaftes Ambiente, großartige künstlerische Programmpunkte und den Facettenreichtum an genussvoller Kulinarik erlebten die Ballgäste unter dem Motto “The Perfect Moment in Time”. Die Programmgestaltung der beiden künstlerischen Leiter Christof Cremer und Herbert Fischerauer stellte den zeitlichen Moment der rauschenden Silvesternacht in den Mittelpunkt.

In Zusammenarbeit mit den hochkarätigen Künstlern des Abends inszenierten sie ein spektakuläres Zusammenspiel von Stimmen, Instrumenten, Tanz und Design in einem fulminanten Arrangement. „Für meine Debütantinnen und Debütanten ist der Silvesterball immer ein ganz besonderes Highlight“ so Thomas Schäfer-Elmayer.

Namhafte Gäste aus dem In- und Ausland

Neben den zahlreichen internationalen Gästen durfte sich der Hofburg Silvesterball auch über namhafte nationale Gäste freuen, wie die Mode Wien Designer Maurizio Giambra, Martina Müller (Callisti), Anelia Peschev, Liliya Semenova, Alexandra Gogolok-Nagl und Karin Anna Ordelt. Opernstar Natalia Ushakova zeigte sich begeistert: „Ein Silvesterabend der, mit all seiner Vielfalt an Highlights, weltweit einzigartig ist“.

Auch Schauspielerin Natalie Alison wollte sich das glamouröse Fest nicht entgehen lassen. „Eine unvergessliche Ballnacht zum Jahreswechsel mit hochkarätigem Entertainment in einem atemberaubenden Ambiente“ so Werner Schreyer der eigens aus New York anreiste.

