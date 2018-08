Giraffenbulle Kimbar bleibt in Maria-Theresien-Kaserne in Wien

Gute Nachrichten für Giraffenbulle Kimbar: Am Mittwoch wurde bekanntgegeben, dass er mit seinen stolzen 25 Jahren seinen Lebensabend in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne verbringen darf.

Giraffenbulle Kimbar darf weiterhin in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien bleiben und hier seinen Lebensabend verbringen. Dabei leisten ihm die Weibchen Rita und Carla Gesellschaft. Das gab Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) am Mittwoch bekannt.