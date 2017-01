Giftköder-Attacke auf Hund in Wien-Döbling endet tödlich

Ein Hund starb an dem in Döbling ausgelegten Giftköder - © BilderBox.com (Sujet)

Erneut wurde in Wien ein gefährlicher Giftköder ausgelegt. Dieses Mal geschah dies in Wien-Döbling und nahm ein trauriges Ende: Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat ein Hund den dort ausgelegten Giftköder aufgenommen und ist daran verstorben.