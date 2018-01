Am 18. Jänner 2018 findet in der Wiener Hofburg der bereits 61. Wiener Kaffeesiederball statt und wartet mit einem bunten Reigen an kulturellen Höhepunkten auf, die eine unvergessliche Ballnacht versprechen.

“Zwei rote Fäden ziehen sich durch die diesjährige Eröffnung des Wiener Kaffeesiederballs: Die Zeit der Wiener Moderne und deren Brückenschlag ins Heute und Morgen sowie das Motiv der Erotik. Die zwei Erzählstränge spiegeln sich in der Wiener Kaffeehauskultur ebenso wider: Die Liebe zum Kaffee und die Erotik des Kaffeegenusses werden in den musikalischen und tänzerischen Darbietungen der Eröffnung gespiegelt.“, verrät Christof Cremer, der künstlerische Leiter des beliebten Balls. Erstmals unterstützt der Ball der Wiener Kaffeesieder im heurigen Jahr auch die Pink Ribbon Initiative und erstrahlt daher in den Farben Gold, Weiß und Pink.

Aufgrund der großen Nachfrage sind Karten im Online-Vorverkauf bereits nicht mehr erhältlich. Restkarten können noch in folgenden traditionellen Wiener Kaffeehäusern erstanden werden: Bräunerhof, Bocan’s, Central, Chattanooga, Diglas, Dreier, Eiles, Florianihof, Frauenhuber, Frömmel’s, Goldegg, Hummel, Korb, Landtmann, Meinl am Graben, Ministerium, Mozart, Konditorei Oberlaa, Prückel, Schwarzenberg, Sperl, Strozzi, Weidinger, Weimar, Wolff, und Zeiner.

