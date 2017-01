Gewerbsmäßige Parfumdiebe in Favoriten festgenommen

Der Ladendetektiv eines Geschäftes in der Favoritenstraße im 10. Bezirk verständigte am Samstag, um 13:15 Uhr, die Polizei, nachdem her zwei Männer beobachtet hatte, die ein Parfum aus dem Geschäft stehlen wollten. Dieselben mutmaßlichen Täter hatten bereits um 10:15 Uhr einen gleichgelagerten Parfumdiebstahl begangen.

Nach der Festnahme durch die Polizei zeigten sich die beiden – 28 und 37 Jahre alt – geständig und gaben zu, dass sie die gestohlenen Parfums weiterverkaufen wollten.