"Farm Gold Backprofi Mandeln" werden zurück gerufen.

Wegen einer zu hohen Menge an Aflatoxine ruft die Farm Gold Handels GbmH das Produkt “Farm Gold Backprofi Mandeln braun ohne Schale, 1000g Charge: L12308 MHD: 02.2019” zurück. Die in einer Laboranalyse des Instituts für Lebensmittelsicherheit Innsbruck festgestellte Menge an Aflatoxinen wurde als gesundheitsschädlich beurteilt.