Gesundheitsreport 2018: 69 Prozent der Österreicher mit Gesundheit zufrieden, Burgenländer “am gesündesten”

Männer fühlen sich darüber hinaus gesünder als Frauen, so die Ergebnisse der von der Uniqa Versicherung in Auftrag gegebenen Studie, deren Befragungszeitraum von 11. bis 20. Dezember 2017 umfasste und die am Samstag veröffentlicht wurde. Am zufriedensten mit ihrer Gesundheit sind die Burgenländer.

Umfrage zur Gesundheit: 69 Prozent der Österreicher zufrieden

Männer stuften ihr Wohlbefinden mit 71 Prozent besser ein als Frauen mit 67 Prozent. Menschen, die in einer Partnerschaft leben, fühlen sich laut der Umfrage fitter als Singles. Keine Rolle spiele dabei, ob Kinder im Haushalt leben. Im Bundesländervergleich bewerteten Burgenländer mit 80 Prozent ihre Gesundheit am besten. Platz zwei teilten sich Oberösterreicher und Vorarlberger mit jeweils 73 Prozent. Wiener sind mit 63 Prozent selbst ernannten “Gesunden” am unzufriedensten.

Die guten Vorsätze der Österreich für 2018

58 Prozent der Österreicher wollen 2018 etwas für ihr Befinden tun. Die meisten davon – knapp 57 Prozent – haben vor abzunehmen. Auf Platz zwei der guten Vorsätze lag “mehr Sport treiben” mit 55 Prozent und “mich gesünder ernähren” mit 54 Prozent. Rund 28 Prozent der Befragten setzen eigenen Angaben zufolge auch um, was sie sich vorgenommen haben. 49 Prozent sind nicht so konsequent. Männer schätzten sich hier mit rund 31 Prozent etwas zielstrebiger ein als Frauen (26 Prozent).

(APA/Red.)