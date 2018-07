Gesundes Mittagessen von “Juchu” in die Arbeit liefern lassen

Die “Insalateure” Klaus Innerebner und Thomas Ploner haben es sich zur Aufgabe gemacht, gesundes Mittagessen in Wiener Unternehmen zu liefern. Vor etwas mehr als einem Jahr haben die beiden Südtiroler “Juchu” ins Leben gerufen, seitdem beliefern sie die Stadt mit leckeren Salatkreationen.

“Juchu”: Lieferservice für gesundes Mittagessen in Wien

“Wir haben hohe Ansprüche ans Essen und auch an uns selbst”, so die Insalateure. Ihr Lieferservice ist, angefangen bei den ausgewählten Zutaten bis hin zur Lieferung mit E-Bikes, an ihre Vorstellung von Nachhaltigkeit gebunden. Die Salate werden in biologisch abbaubaren Behältern geliefert und bestehen aus Zutaten aus regionalem, saisonalen Anbau.

Mit dem Angebot am Bauernmarkt ändert auch “Juchu” saisonabhängig sein Angebot. So tummeln sich jetzt im Sommer Honigmelonen, reife Tomaten, Fisolen und süße Erdbeeren in den Salatkreationen. Dazu kommen Gerste, roter Reis, Hirse und so manch andere Nuss und Hülsenfrucht als Sattmacher. Die Salate tragen dann Namen wie “Lustikus”, “SchickSchock” oder “Mr Bombastic”.

>> Hier mehr zum Angebot von “Juchu” erfahren